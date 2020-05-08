Mayıs ayında kar sürprizi! Görenler şaşkına döndü

Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı’nda öğlen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Zigana Dağı beyaza büründü. Sürücüler, mayıs ayında yağan karı görünce şaşkınlık yaşadı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile yaylaya çıkan yol ulaşıma kapandı.