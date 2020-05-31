Mavi vatanda 'Ne Mutlu Türküm Diyene'

Ege adalarını cephaneliğe çeviren Yunanistan’a karşı uzun bir süredir ‘gambot diplomasisi’ yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul’un fetih yıldönümünde dikkat çekici bir adım attı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı (SHOD), eğitim sahası için Girit’in güneyinde 4 bölgede Navtex ilan etti. Donanma, 29-30 Mayıs 2020 tarihleri için yayınladığı Navtex’lerde koordinatlarını verdiği 4 ayrı bölge için özel kodlar belirledi. Fethiye’den Libya’nın Trablus kenti açıklarına dek bir düzlem üzerinde ilerleyen sahada 29-30 Mayıs tarihlerinde tatbikat yapılacağını ilan eden Türk Donanması, birinci sahaya ‘NE’, ikinci sahaya ‘MUTLU’, üçüncü sahaya ‘TÜRKÜM’ ve dördüncü sahaya ‘DİYENE’ başlıkları verdi. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethedişinin yıldönümü 29 Mayıs’ta yayınlanan duyurudaki kelimeler yan yana getirildiğine ‘NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE’ cümlesini oluşturuyor.

ADALAR SİLAHLANDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Mavi Vatan’da hiçbir oldu-bittiye izin verilmeyeceği mesajını şimdiye dek düzenlediği onlarca tatbikatla ilan eden Deniz Kuvvetleri, iki gün boyunca Girit güneyindeki sahada harp senaryosu icra etti. Lozan Anlaşmasına gönderme yapılan Navtex duyurularında şu ifadeler kullanıldı: “İpsara Adası’nın, 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir. Uluslararası hukuk kuralları gereği gayri askeri statüdeki adanın askeri maksatlı kullanımı kabul edilemez. Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.”

EGE’Yİ ELE GEÇİRDİLER

Navtex yayınlayarak Türkiye’den Libya’ya uzanan seyirde 4 bölgeyi kapattığını duyuran Ankara’nın bu hamlesi Yunan medyasında geniş yer buldu. Ayasofya’da Fetih Sûresi okunmasını ‘Helenizme büyük meydan okuma’ olarak değerlendiren Yunan medyası, Deniz Kuvvetleri’nin ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ mesajını ise şu başlıklarla duyurdu: “Türkiye, Rodos’tan Girit’e tüm Güney Ege’yi ele geçirdi”, “Türkiye kışkırtıyor: Girit ve Gavda güneyinde Navtex yayınladı”, “Konstantinopolis’in çöküş yıldönümünde Türkiye son derece kışkırtıcı 4 Navtex yayınladı.”

AKAR UYARMIŞTI

Yapılan tatbikatlar için ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ şeklinde duyuru yayınlanmasının altında, son günlerde Ege açıklarında artan Yunan tacizlerinin yattığı belirtiliyor. Yunan Sahil Güvenlik botları, 14 Mayıs’ta Türk karasuları içerisinde bir Türk yatına taciz ateşinde bulunmuş, Türk yatını telsiz anonsu ile İstanköy (Kos) Adası Limanı’na girmeye zorlamıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekâtı’nda görevli Barbaros Fırkateyni’ni ziyareti sırasındaki açıklamasında, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki tahriklerine sert tepki göstererek, “İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege’de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir” demişti.

Varlığımızın tescili

Prof. Dr. Emete Gözügüzelli, Türkiye’nin Girit güneyindeki Navtex mesajını Yeni Şafak’a şöyle yorumladı: “Girit’in güneyine bakan kısım ve Libya’nın karşı sahillerine denk gelen alanı kapsayan Navtex ile Türkiye-Libya anlaşması temelinde yetkinlik ortaya konuldu. Navtex’in bu şekilde yayınlanmasının özel bir anlamı vardır. İstanbul’un fethinin yıl dönümünde yayınlanması, Türklerin geçmişte olduğu gibi ata emanetine sahip çıkacak güç ve dirayette olduğunu vurgulamaktır. Ayrıca Yunanistan ve diğer kışkırtıcı davranan ülkelere de mesaj verilmiştir. Adaları hukuksuzca silahlandıran Yunanistan’a bir uyarıda bulunulmuştur. Yayınlanan Navtex, Girit’teki haklarımızın ve Libya ile varılan mutabakatın korunacağı ilanıdır; Libya’nın yalnız olmadığının bir mesajıdır. Bölgede Türkiye’siz adım atılamaz. Navtex yayınlarını bölgede askeri güç olarak Türkiye’nin varlığını tescil eden, egemenlik çıkarlarını koruyucu adımlar olarak değerlendirebiliriz. Navtex savaşları, aslında bir yandan da nota savaşları sürüyor. Sadece deniz değil havadaki mücadele de devam ediyor.”

Navtex nedir?

‘Navtex’ denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurarak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.