Kim Milyoner Olmak İster sorusu Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılan başlıklardandır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 14 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…

Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılan başlıklardandır?

A: Pablo Picasso

B: Frida Kahlo

C: Salvador Dali

D: Vincent van Gogh

Doğru cevap: A Pablo Picasso