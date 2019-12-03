MasterChef'te söylenen şarkının adı ne? MasterChef'te söylenen şarkının sözleri sizlerle

MasterChef Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel, İstanbul Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'e gittiler. Yarışmacılar bugünkü yemeklerini Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki vatandaşlar için yaptılar. Duygusal anların yaşandığı MasterChef'in yeni bölümünde görme engelli genç bir kızın söylediği şarkı güne damga vurdu. Jüri üyeleri ve yarışmacılar söylenen şarkıda duygulandılar. İzleyiciler MasterChef'te söylenen şarkının adı ne? MasterChef'te söylenen şarkının sözleri nasıl? sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. MasterChef'te söylenen şarkının adı ve sözleri haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF'TE SÖYLENEN ŞARKININ ADI NE?

Masterchef Türkiye’nin 59. Bölümüyle tekrar gündeme gelen Ederlezi, Balkanlardaki azınlığa ait, son dönemde oldukça popülerleşen bir halk şarkısıdır. Çingeneler Zamanı filmiyle özdeşleşen Ederlezi, Romanca bir kelimedir.

EDERLEZİ ŞARKI SÖZLERİ

Sa me amala oro kelana

Oro kelana, dive kerna

Sa o Roma daje

Sa o Roma babo babo

Sa o Roma o daje

Sa o Roma babo babo Ederlezi, Ederlezi

Sa o Roma daje

Sa o Roma babo, e bakren chinen

A me chorro, dural vesava

Romano dive, amaro dive

Amaro dive, Ederlezi

Ediwado babo, amenge bakro

Sa o Roma babo, e bakren chinen

Sa o Roma babo babo

Sa o Roma o daje

Sa o Roma babo babo

Ederlezi, Ederlezi

Sa o Roma daje

EDERLEZİ ŞARKISININ TÜRKÇESİ

Ederlezi...

Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında,

Acıya bulanmıştı şenlikleri,

Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,

Ne bilsin burada yetim kızlar var

Bu sene ederlezi babasız kalmıştı

Yetim kızların yürekleriydi gelen.

Sarı saçları mavi gözleriyle,

Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine,

Deniz utanırdı mavisinden,

Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi,

Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı

Boşnak kızları Goran’ın,

Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri.

Ah ederlezi, niye geldin bu sene

Bilmez misin, buradaki kızlar yetim

Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz

Yaslar bağladı sarı saçlarımız

Babasızdı mavi gözlerimiz

Ve goran, haykır yine bosna dağlarına

Ederlezi kızlarım, ederlezi...