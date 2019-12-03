MasterChef'te söylenen şarkının adı ne? MasterChef'te söylenen şarkının sözleri sizlerle
MasterChef'te söylenen şarkının adı ne? merak ediliyor. MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel İstanbul Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çekildi. Burada görme engelli genç bir kızın söylediği şarkı duygusal anlara yaşattı. İzleyiciler MasterChef'te söylenen şarkının sözlerini araştırıyor. İşte MasterChef'te söylenen şarkının adı ve sözleri...
MasterChef Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel, İstanbul Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'e gittiler. Yarışmacılar bugünkü yemeklerini Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki vatandaşlar için yaptılar. Duygusal anların yaşandığı MasterChef'in yeni bölümünde görme engelli genç bir kızın söylediği şarkı güne damga vurdu. Jüri üyeleri ve yarışmacılar söylenen şarkıda duygulandılar. İzleyiciler MasterChef'te söylenen şarkının adı ne? MasterChef'te söylenen şarkının sözleri nasıl? sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. MasterChef'te söylenen şarkının adı ve sözleri haberimizde yer alıyor.
MASTERCHEF'TE SÖYLENEN ŞARKININ ADI NE?
Masterchef Türkiye’nin 59. Bölümüyle tekrar gündeme gelen Ederlezi, Balkanlardaki azınlığa ait, son dönemde oldukça popülerleşen bir halk şarkısıdır. Çingeneler Zamanı filmiyle özdeşleşen Ederlezi, Romanca bir kelimedir.
EDERLEZİ ŞARKI SÖZLERİ
Sa me amala oro kelana
Oro kelana, dive kerna
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo, e bakren chinen
A me chorro, dural vesava
Romano dive, amaro dive
Amaro dive, Ederlezi
Ediwado babo, amenge bakro
Sa o Roma babo, e bakren chinen
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo
Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje
EDERLEZİ ŞARKISININ TÜRKÇESİ
Ederlezi...
Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında,
Acıya bulanmıştı şenlikleri,
Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,
Ne bilsin burada yetim kızlar var
Bu sene ederlezi babasız kalmıştı
Yetim kızların yürekleriydi gelen.
Sarı saçları mavi gözleriyle,
Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine,
Deniz utanırdı mavisinden,
Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi,
Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı
Boşnak kızları Goran’ın,
Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri.
Ah ederlezi, niye geldin bu sene
Bilmez misin, buradaki kızlar yetim
Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz
Yaslar bağladı sarı saçlarımız
Babasızdı mavi gözlerimiz
Ve goran, haykır yine bosna dağlarına
Ederlezi kızlarım, ederlezi...