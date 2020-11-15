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  • MasterChef'te ortalık karıştı: Çekim öncesi yumruklar havada uçuştu
15 Kasım 2020 Pazar 11:21 | Son Güncelleme:

MasterChef'te ortalık karıştı: Çekim öncesi yumruklar havada uçuştu

İHA

MasterChef Bursa çekimlerinde yumruklar havada uçuştu. Program çekimi esnasında çekim yerindeki esnaf içeriye alınmayınca kavga çıktı.

MasterChef Bursa çekimlerinde yumruklar havada uçuştu. Program çekimi esnasında çekim yerindeki esnaf içeriye alınmayınca kavga çıktı.

İHA'da yer alan haberde yumrukların konuştuğu kavgaya polis müdahale etti.

PRODÜKSİYON EKİBİ İLE ESNAF ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Türkiye’ninen beğenilen yarışmalarından biri olan MasterChef’in bir bölümü Bursa’da çekiliyor. Çekim için MasterChef ekibi, Bursa’nın timsallerinden Tophane Meydanı’nı tercih etti. Prodüksiyon ekibi çekim için sıkı tedbirler alırken, çekim alanında çalıştığını öne süren bir esnafın içeri girmesine izin verilmeyince gerginlik yaşandı.

KAVGAYI POLİS AYIRDI

Gerginlik büyüyünce kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ayırdı.

Öte yandan, MasterChef yarışmacılarının programda Bursa’ya has yemekler yaptığı öğrenildi.

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