Masterchef yeni bölüm fragmanı yayında: Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur kimdir, nereli?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef 25 bölüm fragmanı yayınlandı. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkan yarışmacılar en iyi tabakları çıkarmak ve takım oyunlarını kazanmak için ter döküyor. Masterchef yeni bölüm fragmanı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yeni yarışmacı olarak Yekaterina Sungur'un geldiği görüldü. Peki, Masterchef Yekaterina Sungur kimdir, nereli? sorularının yanıtı haberimizde.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.



MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölüm Pazartesi akşamı 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'ye 14. yarışmacı olarak katılan Yekaterina Sungur, "Burası kurtlar sofrasıysa, ben kurt değilim. Ben Kangalım diyor." Yeni bölümde oynanacak kaptanlık yarışında kıyasıya mücadele edilecek. Ayrıca, yeni bölümde Mehmet Şefin bir yarışmacıdan dışarı çıkmasını istediği görülüyor.

MASTERCHEF YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?

Masterchef yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur, 28 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sunfur evli ve ev hanımı. Türkiye yemeği kovalama ve Rusya'ya özgü kara buğday pilavı ile yarışmaya katıldı. İlk elemeleri geçen Yekaterina Sungur, 3'lü elemelerde Rıfat'a karşı elendi.

MASTERCHEF YEKATERİNA SUNGUR NERELİ?

10 yıldır Türkiye'de yaşayan Yekaterina Sungur, Rusya'lı.

6 ve 2 yaşlarında iki çocuk annesidir.