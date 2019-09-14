MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye yeni yarışmacı Müge Güney kimdir? sorularının yanıtı, MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak ediliyor. Haftanın üç günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan sürüyor. MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta elenen isim sabotaj yaptığını itiraf eden Nalan olmuştu. MasterChef Türkiye fragmanında elenen yarışmacı Nalan'ın yerine bu hafta Müge Güney'in geldiği görülüyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ YARIŞMACI MÜGE GÜNEY KİMDİR?

Müge Güney, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Uluslararası Lojistik okudu. Kendi mesleğini 1 buçuk sene yaptı. Hiperaktif biri olduğu için mesleğini bıraktığını ve hizmet sektörüne yöneldiğini belirten Güney, ilk olarak servis elemanı sonrasında komi, garson ve son olarak görevine uçan şef olarak devam etti.

İlk elemelerde Peru'nun meşhur sokak yemeğini yapan Müge Güney, Danilo Şef ve Somer Şef'ten evet, Mehmet Şef'ten hayır alarak; 2 evet 1 hayırla ilk turu geçmeyi başardı.

Mehmet Şef'in "MasterChef'te kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna "Birinci" yanıtını veren Güney, oldukça iddialı olduğunu ifade etti. Ancak sonra 3'lü elemelerde elenen isim oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2'nci sezon 11'inci yeni bölümünde kırmızı takımda eleme heyecanı yaşandı. Yemekteyiz yarışmasında adını duyurduktan sonra MasterChef Türkiye'ye katılan Nalan, yarışmaya veda eden isim oldu.