Masterchef Güzide Mertcan kimdir? Masterchef Güzide Mertcan'ın eşi kimdir, ne iş yapıyor?

Masterchef Güzide Mertcan'ın eşi kimdir, ne iş yapıyor? merak ediliyor. Masterchef Türkiye yarışmasında ilk sekize girmeyi başaran Güzide sevilen yarışmacılar arasında yer alıyor. 3 çocuk sahibi olan Güzide yemek yapmayı çok seviyor. Başta çocukları ve eşi için güzel yemekler yapan Güzide yarışmada bireysel başarı alamasa da şeflerin gözünde büyük bir ilerleme kaydetti. Her geçen gün kendisini geliştiren Güzide'nin takipçi sayısı da arttı.

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Eğitimini Manisa ve İzmir'de tamamlayan Masterchef Güzide bu arada boş kalan zamanlarında ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraştı.

Mustafa Mertcan ile evlenen Güzide 3 çocuk sahibi olunca iş hayatına biraz ara verdi. Daha sonra estetisyen olmaya karar veren Masterchef Güzide bu alanda çeşitli eğitimler aldı ve yeni mesleğini seçti.

MASTERCHEF GÜZİDE'NİN EŞİ VE ÇOCUKLARI

Yarışma dışında anne ve iyi bir eş olan Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli. Eşi DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi. Mustafa Mertcan'ın şirketi İstanbul Esenyurt'ta bulunuyor.

Güzide Mertcan, bu hafta eleme potasına giren 4 isimden biri oldu. Peki, Güzide Mertcan, Masterchef'e devam edebilecek mi? sorusunun yanıtı Cuma günü belli olacak.