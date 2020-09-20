Maskesizlerin 30 cm'lik hortumla en acı sınavı

Koronavirüs hastalarının test sonucu pozitif çıktığı andan itibaren tedavi süreci başlıyor. İyileşebilecek hastalar evlerine gönderilirken, durumu biraz daha ciddi olan hastalar hastanelerde özel olarak ayrılan birimlerde tedavi altına alınıyor. Tedavide hekimlerin dikkat ettiği en büyük faktör ise hastanın rahat nefes alabilmesi ve kronik hastalığının olup olmadığı. Virüsün akciğerleri ve bağışıklık sistemini büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle hastalık ileri evrelerde solunum güçlüğü yaşatabiliyor. Bu durumda tedavinin şekli değişiyor.

AKCİĞERLERE İTİLİYOR

Akciğeri tahrip olan ve nefes almakta güçlük çeken hastaların imdadına 30 santimetre uzunluğunda ve serçe parmak kalınlığındaki solunum hortumu yetişiyor. Uyutulan hastanın ağzından akciğerlerine kadar itilen bu hortumla oksijen ve hava veriliyor. Bu işleme normal bir insanın dayanamayacağını belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, şunları kaydetti: ‘’Bunu bir insanın tolere etmesi çok zor. Bu hortumu gönüllü bir insana sorsak, ‘Bundan nefes almak ister misin?’ diye, dünyaları versen kimse kabul etmez. Bunun için kurallar belli. Maske, mesafe, hijyen. Lütfen işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Varsa da kısa sürede dönün.”

BİRÇOK HASTA ENTÜBE EDİLEREK YAŞATILABİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi anestezi ve reanimasyon uzmanları çok sayıda hastaya bu yöntemi uygulamak zorunda kaldıklarını ve ağızdan akciğere kadar uzun bir hortumun salınmasının oldukça zor olduğunu kaydetti.