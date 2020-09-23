Maskesiz motor sürücüsü polisi tehdit etti: Bana teşkilatın numarasını gönderin

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı. Bu sırada motor üzerinde seyreden bir sürücü, maskesiz olduğu için durduruldu. Kimliğini vermek istemeyen şahıs, polisleri tehdit etti.

İHA'da yer alan habere göre, polisin bütün uyarılarına rağmen maskesini takmayan şahıs kimliğini vermemekte ısrar etti.

"BANA TEŞKİLATIN NUMARASINI GÖNDERİN"

Yüzünde maske olmayan ve zorluk çıkartan şahsı polisler gözaltına almak istedi. Bu sırada telefonundan arama yapan şahsın, "Bana teşkilatın numarasını gönderin." demesi dikkat çekti.

Motor sürücüsüne idari para cezası kesildi.