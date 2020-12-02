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  • Maskesiz dolaşan vatandaştan ilginç yanıt: Bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım, takmıyorum
02 Aralık 2020 Çarşamba 09:32 | Son Güncelleme:

Maskesiz dolaşan vatandaştan ilginç yanıt: Bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım, takmıyorum

Maskesiz dolaşan vatandaştan ilginç yanıt: Bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım, takmıyorum
İHA

Bursa'da maskesiz dolaştığı için hakkında işlem yapılan 67 yaşındaki bir vatandaş, "Takmıyorum ne bileyim? Ben bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım haklısınız ama takmıyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz dolaşan 67 yaşındaki Osman E. hakkında işlem uygulandı. Bu yaşına kadar bir şey yaşamadığını belirten Osman E., "Takmıyorum ne bileyim? Ben bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım haklısınız ama takmıyorum." dedi.

İHA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halkı 3 temel kural olarak maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulunsa da halen dikkat etmeyenler var.

Bunlardan biri de İnegöl’de ikamet eden 67 yaşındaki Osman E, İnegöl’ün en işlek caddesinde sokağa maskesiz çıktı. Arkadaşlarıyla sohbet ederken polislere maskesiz yakalandı. Ekipler şahıs hakkında işlem yaptı. "Neden maske takmıyorsun" sorusuna ise verdiği cevap bir kez daha şok etti. "Takmıyorum, ne bileyim? Ben bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım, haklısınız ama takmıyorum" diye cevap verdi. 

Yaşlı adam, polis tarafından hakkında işlem yapıldıktan sonra uyarıldı. Yaşlı adam daha sonra özür dileyerek cebinden maskesini çıkarıp taktı.

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