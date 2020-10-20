'Maskelerini değiştiren çocuklar virüs bulaştırır'

Çizgi film karakterleri, çeşitli hayvan resimlerinin bulunduğu renkli maskelerle okula giden öğrenciler, arkadaşlarıyla maskelerini değiştirmeye başladı, uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, maske takasının son derece riskli olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Arkadaşının yüzünde çizgi film karakterli maske görüyor ve çok beğeniyor. Daha sonra maskeyi arkadaşıyla değiştirmek istiyor. Bu çok riskli, çocuklar arasında virüsün dolaşımı söz konusu. Çocuk Kovid-19’u ve damlacık yoluyla buluşan tüm enfeksiyonları eve götürebilir.’

HER TÜRLÜ ENFEKSİYON



“Değişen maske aracılığıyla ‘beta bakterisi’ diye bilinen bademcik iltihabı yapan daha sonra da kalpte birtakım hasarlara neden olabilen bir bakteri de aynı şekilde bulaşır. Maske aracılığı ile arkadaşına bulaştırabilme olasılığı da var. Tek renk ve kullanımlık, özendirici olmayan, cerrahi maskeler çocuklar için en uygunu.” Ayrıca okulda uymaları gereken kuralları da sık sık tekrarlayarak anlatmalılar. Okuldan geldiği zaman çocuk üstünü başını değiştirip, ellerini sabunla yıkamalılar.”

VELİLERDEN ÇAĞRI: ‘TÜM ÖĞRENCİLER TEK TİP TAKSIN’



Öğrenci velisi Serpil Terzi öğrencilerin kendi aralarında maske değiştirmemeleri için çocuklarını sık sık uyardığını belirterek, şöyle konuştu: “Çocuklarda renkli ve desenli maske eğlence haline geldi. Birbirileriyle bunu değiştirmeyi oyun zannediyorlar. Ben bunun için çocuğumun cerrahi maske kullanmasını sağlıyorum.”

Veli Funda Kozak da, “Çocuklar düz beyaz maske taksalar bizim için daha iyi olur. Çizgi film görselli maskelere özenebilirler. Ben görselli maske taktırmıyorum, düz beyaz maske kullandırıyorum” dedi.

BOYALI MASKELER SAĞLIĞA ZARAR



Çocuklar için üretilen renkli maskelerin zararlı olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, anne-babaları uyardı: “Bu ürünler çocuklara maske kullanımını özendirmek için tasarlandı. Kullanılan baskı boyasının kalitesi ve üretici firmanın gerekli izinlerinin olması çok önemli. Açıkçası merdiven altı imalat tehlikesine karşı velilerin uyanık olması gerekiyor. İnsan sağlığına zararlı olmayan boyalardan üretilen maskelerin çocuklarda kullanılmasında sakınca yok. Ancak bu tarz maskelerin çocuklarının ağzını kapatan kısmında kesinlikle boya olmaması gerekiyor. Bu maskelerin üretiminin mutlaka pamuklu olması da lazım. Bunun dışında normal ameliyat maskesi de kullanılabilir. Ancak tek kullanımlık olması şart. Yıkanıp tekrar kullanılırsa koruyucu özelliğini yitirir.”

OKUL KANTİNLERİ AÇILDI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12’nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinler bugünden itibaren açıldı.