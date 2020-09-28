Maske uyarısı yaptı, dayak yedi: Yumruğu atınca gözüm patladı

İstanbul Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışan Rıfat Babayiğit, maskesini doğru takmayan kişiyi ısrarla uyardı. Hakaret ve küfürlere maruz kalan Babayiğit sonrasında uyardığı kişi tarafından saldırıya uğradı.

DHA'da yer alan habere göre, gördüğü 3 günlük tedavinin ardından hastaneden taburcu olan sağlık çalışanı, saldırıya uğrağı anları anlattı.

"YUMRUĞU ATINCA GÖZÜM PATLADI"

Maskesini doğru takmayan kişiyi ısrarla uyardığını belirten Babayiğit, " Güvenliği çağırdık ama güvenlik gelmeden bana 2-3 kere küfretti zaten. Ben yine sesimi çıkarmadım. Gençtir bir şey olmaz dedim. Muayenesini oldu geri geldi' dedi.

Geri döndükten sonra ters bakıyorsun dediğini söyleyen Babayiğit, 'Sonra gözüme yumruk attı. Yumruğu atınca gözüm patladı. Hemen acile aldılar. Ameliyat ettiler. Bugün de taburcu oluyorum haftaya Cuma yine kontrole geleceğim. Bir ameliyatım daha var” şeklinde konuştu.

'ŞU AN GÖRME KAYBIM HALA DEVAM EDİYOR'

Sağlığına kavuştuktan sonra maskesiz insanları uyarmaya devam edeceğinin altını çizen Babayiğit, şiddetin kendisini yıldırmayacağını söyledi.

Babayiğit, “Şu an görme kaybım hala devam ediyor. Bundan sonra da yolumdan şaşmayacağım. Maskesizleri uyarmaya devam edeceğim. Bu babam da olsa yine uyaracağım. Bir gözümü kaybettim, diye çekinecek değilim. Benim için insanlar önemli. 2 gözüm gitmiş önemi yok.Bizim vatandaşımız. Herkes birbirini uyarsın. Metrolar olsun, dışarısı olsun, yürüyenler olsun maskeleri düzgün kullanmayı söylesinler. Kimse çekinmesin” ifadelerini kullandı.