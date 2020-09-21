Maske takmayanlara sitem etti, gözyaşlarına boğuldu: Böyle sonumuz ne olacak?

İstanbul Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede maske denetimi yaptı. Bu sırada gazetecilerin yanına gelen yaşlı bir kadın, tedbirlere uymayan vatandaşlara tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.

İHA'da yer alan habere göre, 72 yaşında bir kadın, kendisinin üst üste 3 maske taktığını belirterek maske takmayanlara sitem etti.

"BÖYLE SONUMUZ NE OLACAK?"

İlçede denetimler sırasında maske takmayan vatandaşlara ceza kesildi. Bu sırada maske takmayanlara sitem eden yaşlı kadın, ""Böyle bizim sonumuz ne olacak. Onlar da taksalar maske. Onlar böyle yaparken hiçbir hastalık gitmiyor. Bizim canımız yok mu?" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

İLGİNÇ SAVUNMA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde caddede maskesiz bir şekilde dolaşıp dondurma yiyen genç kadın, polis ekiplerinin uyarısına şaşırtan bir cevap verdi. "O zaman dondurma niye satıyorlar kapatsınlar” şeklinde tepki verdi.