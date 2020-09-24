  • $7,7175
  • 9,001
  • 459.651
  • 1102.65
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
24 Eylül 2020 Perşembe 09:19 | Son Güncelleme:

Maske takmayan sürücü sitem etti: Helal olsun

Maske takmayan sürücü sitem etti: Helal olsun
İHA

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen maske denetimi sırasında ceza kesilen bir vatandaş polise ekiplerine sitem etti. Hayatı boyunca ceza yemediğini belirten şahıs, "Helal olsun" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan maske ve sosyal mesafe denetimleri hız kesmeden sürüyor. Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan denetimler sırasında ceza kesilen maskesiz sürücü polislere sitem etti.

İHA'da yer alan habere göre, maske takmadığı için kesilen 900 lira ceza sonrası polislere sitem eden sürücü, "Hayatım boyunca ceza yemedim helal olsun" dedi.

Vatandaşın söylemlerine karşı polis memuru ise, "Herkes aynı şeyi söylüyor, bugüne kısmetmiş yapacak bir şey yok size de helal olsun” diye yanıt verdi.

<p>Astım, çocuklarda en sık görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Bebeklik döneminde alerjiy

Çocuklarda astım hastalığı belirtileri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Suyu çekilen gölete balıkların yaşaması için su takviyesi yapıldı

24 Eylül Perşembe burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.