24 Eylül 2020 Perşembe 09:19 | Son Güncelleme:
Maske takmayan sürücü sitem etti: Helal olsun
İHA
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen maske denetimi sırasında ceza kesilen bir vatandaş polise ekiplerine sitem etti. Hayatı boyunca ceza yemediğini belirten şahıs, "Helal olsun" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan maske ve sosyal mesafe denetimleri hız kesmeden sürüyor. Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan denetimler sırasında ceza kesilen maskesiz sürücü polislere sitem etti.
İHA'da yer alan habere göre, maske takmadığı için kesilen 900 lira ceza sonrası polislere sitem eden sürücü, "Hayatım boyunca ceza yemedim helal olsun" dedi.
Vatandaşın söylemlerine karşı polis memuru ise, "Herkes aynı şeyi söylüyor, bugüne kısmetmiş yapacak bir şey yok size de helal olsun” diye yanıt verdi.