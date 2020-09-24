Maske takmayan sürücü sitem etti: Helal olsun

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan maske ve sosyal mesafe denetimleri hız kesmeden sürüyor. Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan denetimler sırasında ceza kesilen maskesiz sürücü polislere sitem etti.

İHA'da yer alan habere göre, maske takmadığı için kesilen 900 lira ceza sonrası polislere sitem eden sürücü, "Hayatım boyunca ceza yemedim helal olsun" dedi.

Vatandaşın söylemlerine karşı polis memuru ise, "Herkes aynı şeyi söylüyor, bugüne kısmetmiş yapacak bir şey yok size de helal olsun” diye yanıt verdi.