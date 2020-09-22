22 Eylül 2020 Salı 15:32 | Son Güncelleme:
Maske takma tartışmasında şoför yolcuyu bıçakladı
Bursa'da halk otobüsü şoförü ile maskesiz otobüse binmek isteyen yolcu arasında çıkan tartışmada, şoför yolcuyu bıçakladı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde belediye otobüsünde maske takma sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada şoför yolcuyu bıçakladı.
AA'da yer alan habere göre, Bursa'da, 17-D Heykel-Terminal arasında yolcu taşıyan belediye otobüsünde, şoför İzzet Ç. ve yolcu Savaş B. arasında maske takma sebebiyle kavga çıktı. Kavgada İzzet Ç, yolcu Savaş B’yi bıçakladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Savaş B’yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de İzzet Ç’yi gözaltına alırken otobüsteki yolcular tahliye edildi.