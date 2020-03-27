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  3. Maske takıp çocuklarına seslendiler: Teslim ol kızım

Maske takıp çocuklarına seslendiler: Teslim ol kızım

Maske takıp çocuklarına seslendiler: Teslim ol kızım

Çocukları HDP aracılığıyla PKK'ya kaçırılan 134 aile evlat nöbetini 206. günde de sürdürdü. Eylemde aileler; koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyarken, bazılarının ise maske taktığı görüldü.

Bursa’dan gelip, oturma eylemine katılan Türkan Mutlu, 2014’te kaybolan kızı Şeyma’ya (23) teslim olması için çağrıda bulundu. 6 yıldır kızının hasretiyle yaşadığını anlatan Mutlu evladına şöyle seslendi: “Kızım 6 sene oldu gideli. Şeyma, eğer beni görüyorsan dön. Biz seni bekliyoruz. Tek bu eylemde değil, 6 senedir senin peşindeyim. Başvurmadığım yer kalmadı. Kızım gel, ben seni bekliyorum.”  

Aileler virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ederek oturdular.


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