Maske takıp çocuklarına seslendiler: Teslim ol kızım

Bursa’dan gelip, oturma eylemine katılan Türkan Mutlu, 2014’te kaybolan kızı Şeyma’ya (23) teslim olması için çağrıda bulundu. 6 yıldır kızının hasretiyle yaşadığını anlatan Mutlu evladına şöyle seslendi: “Kızım 6 sene oldu gideli. Şeyma, eğer beni görüyorsan dön. Biz seni bekliyoruz. Tek bu eylemde değil, 6 senedir senin peşindeyim. Başvurmadığım yer kalmadı. Kızım gel, ben seni bekliyorum.”

Aileler virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ederek oturdular.