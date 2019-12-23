Maske takan kapkaççıları parmak izi yakalattı

DEVRiM TOSUNOĞLU

İstanbul’da son 6 ayda meydana gelen kapkaç olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip kuruldu. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki özel ekip bir türlü yakalanamayan motosikletli kapkaççıların peşine düştü. Kapkaç olaylarının güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye izleyen polis, zanlıların kaskın altına ‘Vendetta’ maskesi taktığını belirledi. Kapkaç olayında kullanılan motosikletlerin plakaları da sahte ve çalıntı çıktı. Kapkaççıların profiline uyan motosikletli iki kişi, uygulama yapan polislerin dikkatini çekti.

6 AYDA 55 HIRSIZLIK

‘Dur’ ihtarına uymayan motosikletliler kaza yaptı. Şüpheliler yaya olarak kaçarken, motorda parmak izi çalışması yapıldı. Zanlıların polisin uzun süredir aradığı kapkaççılar Serkan E. (18) ve Burak T. (18) olduğu anlaşıldı. Kısa sürede yakalanan iki şahsın, Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Fatih’te son 6 ayda 55 motosiklet hırsızlığı ve kapkaç olayına karıştığı ortaya çıktı.