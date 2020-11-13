Maske iniyor, tehlike artıyor... Sigara dumanı kovid-19'u yayıyor

Vatandaşların açık alanlarda sigara içerken maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayımlanan genelgeyle tüm illerde geçerli olmak üzere cadde, sokak, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı.

MESAFE 4 METRE OLMALI



Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konuşurken, öksürürken, bağırırken ve kahkaha atarken çıkan olası virüs parçacıklarının daha uzak mesafeye gidebileceğini belirtti. Kayıpmaz, sigaranın virüse etkilerini şu sözlerle anlattı: “Sigara, maskeler indiği zaman, beraber içildiğinde virüsün yayılma şansı daha da artıyor. Maskeler iniyor; kişiler arasındaki fiziki mesafe azalıyor. Aynı zamanda bu kişi dumanı da dışarıya üflediği için virüsün yayılması açısından elverişli bir ortam oluşturuyor. Sigaranın dumanı yoluyla daha uzak mesafeye virüsü götürme ihtimali var. Bir kişinin sigara dumanının kokusunu alıyorsanız oradan uzaklaşmanız lazım. Yani özetle sosyal mesafe 2 metre olmalı diyoruz ama sigara içilen açık alanda bu mesafe en az 4 metre olmalı.”

İŞTE YASAĞIN 5 NEDENİ



• Uygun maske kullanımını engelliyor.

• Duman, virüsü uzak mesafeye taşıyor.

• Virüsün ortamda asılı kalma ihtimalini artırıyor.

• Damlacık yoluyla bulaşma hızlanıyor.

• Pasif içiciler için risk oluşturuyor.

İSTANBUL’UN DUMANSIZ HAVA SAHALARI BELİRLENDİ



İstanbul Valiliği, 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yasağa uymayanlara 900 TL para cezası uygulanacaktır” denildi.

900 TL CEZA KESİLDİ



İstiklal Caddesi’ndeki denetimde sigara içerken yakalanan bir vatandaşın, “İçmiyordum kokusunu alıyordum” demesi pes dedirtti. Maskesi olmayanlara maske de veren ekipler, sigara içenlere 900 lira ceza yazdı.

UYGULAMADAN MEMNUN OLAN DA VAR İSYAN EDEN DE



Yasağın ilk gününde uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet edenler de oldu. Bazı vatandaşlar, “Güzel bir karar. Olması gereken buydu” derken, bazıları ise, “Nerede içeceğiz o zaman? Bize bir yer göstersinler ya da satmasınlar” dedi. Karardan haberi olmayanlar ise sigarasını söndürerek, “Bir daha içmeyiz ne yapalım” dedi. Beşiktaş’ta yaşayan Osman Kaya, “Yasaklar ne içindir? Çiğnenmek için. Bağımlıyız, bırakamayız. Sakin yere geçer içmeye devam ederiz. Neden korkayım Allah’ın dediği olur” diye konuştu.