Maske cezasına böyle tepki gösterdi: Bu para fazla, karım benimle kavga eder

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok noktada maske denetimi yapmayı sürdürüyor. Denetimler sırasında maske takmadığı için 900 lira ceza kesilen 45 yaşındaki S.K., para cezasına "Karım benimle kavga edebilir" diyerek tepki gösterdi.

DHA'da yer alan habere göre, ekipler tarafından kafe ve restoranlar denetlenirken, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

"KARIM BENİMLE KAVGA EDEBİLİR"

Ekipler, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda maskesiz S.K.’ye 900 TL ceza yazdı.

S.K., 900 TL’nin çok fazla olduğunu belirterek, "Neden alıştıra alıştıra ceza yazmıyorsunuz? İnsanlar maskeye alışamadı. Karım benimle niye maske takmadın diye kavga edebilir” dedi.