Masada Karabağ ateşkesi vardı: Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi tamamlandı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kazandığı tarihi zaferin ardından varılan anlaşmasının sahadaki denetimi için Türkiye devrede. Bölgede görev yapacak barış gücüne ilişkin detayları görüşmek üzere 20 kişilik Rus heyet bugün Ankara'da temaslarda bulundu.

TRT Haber'de yer verilen habere göre, önce Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen heyet, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'na geçti.

Görüşmelerde, Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye’deki durum ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlandı.

Görüşmelere yarın devam edilecek.

RUSYA SAVUNMA BAKANI ŞOYGU, GÖZLEM NOKTALARININ KURULUMUNUN YARIN TAMAMLANACAĞINI AÇIKLADI



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’daki çatışmaları sona erdiren anlaşma gereği bölgeye gözlem noktası kurulum işlemlerinin yarın tamamlanacağını bildirdi.

Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yetkililer ile yaptığı toplantıda, Dağlık Karabağ’a ve Laçın koridoruna, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği asker sevkiyatının sürdüğünü belirtti.

Rus askerlerin 10 ve 11 Kasım’da Laçın koridoruna yerleştiğini, dün akşam da Hankendi’ye girdiğini aktaran Şoygu, Hankendi ve Şuşa şehirlerinde 4 gözlem noktası kurulduğuna işaret etti.

Şoygu, bugün "güney" sorumluluk alanındaki gözlem noktalarının konuşlandırılma işlemlerinin tamamlanacağını, bu bölgede 9 gözlem noktası olacağını vurguladı.

Bir Rus askeri birliğinin de Dağlık Karabağ’ın kuzeyinde yer alacağını anlatan Şoygu, yarın da 8 gözlem noktasının bu alanda kurulmuş olacağını ifade etti.

Şoygu, Rusya’dan bölgeye asker ve teçhizat sevkiyatının devam ettiğine dikkati çekerek, "3 gün içinde 73 uçak seferi ile 1103 asker ve 1168 askeri teçhizat bölgeye ulaştı." dedi.

Savunma Bakanlığına bağlı bir operasyonel grubun Azerbaycan ve Ermenistan'ın savunma birimleri ile doğrudan iletişim kanalları oluşturduğunu ve barışı koruma harekatının parametrelerini netleştirmek için çalışmalara devam ettiğini kaydeden Şoygu, Rus askerlerin Hankendi’de komuta noktası oluşturduğunu ve buradan sahayı 24 saat izlediğini ifade etti.