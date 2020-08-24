Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3709
  • 8,7298
  • 461.692
  • 1117.57
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Marmaris'te lüks aracı çalan hırsızlar Antalya'da yakalandı
24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:46 | Son Güncelleme:

Marmaris'te lüks aracı çalan hırsızlar Antalya'da yakalandı

Marmaris'te lüks aracı çalan hırsızlar Antalya'da yakalandı
İHA

Marmaris'te Rus uyruklu bir kadının evinden hırsızlık yaparak lüks aracı çalıp kaçan iki hırsız Antalya'da polisler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi’nde meydana gelen olayda iki hırsız evlerine girdikleri yabancı uyruklu kadının çantasından lüks aracın anahtarını çalarak çıktı.

C.S(30) ve O.K(30) , Gabriele Helga Ç.’nin sokakta park halindeki 48 AAR 942 plakalı jeepine binerek Antalya’ya gitti. Sabah uyandığında çantasının ve aracının yerinde olmadığını fark eden kadın polisi aradı. Araştırma başlatan polis ekipleri lüks aracın Marmaris’ten çıkış yaptığını tespit etti. Lüks aracı araç takip sistemi üzerinden takibe alan polis ekipleri aracın Antalya’da olduğunu tespit etti. Antalya Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri yeri belirlenen aracı takibe aldı. C.S ve O.K gece aracı satmaya çalışırken Antalya polisi tarafından yakalandı.

Marmaris İlçe Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen C.S. ve O.K., alınan ifadelerinde suçlarını itiraf ederek yapılan işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Nitelikli hırsızlık” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Çalınan araç sahibine teslim edildi.

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin açıklama
Plazma tedavisiyle hayata tutundu: 10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim
MHP lideri Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı stratejik gücümüze de güç katacaktır
Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor
Bakan Ersoy canlı yayında açıladı: 11 milyar dolarlık geliri geçeriz!
Sanatçı Azerin: Yeni bir devir açıldı

Sanatçı Azerin: Yeni bir devir açıldı

Giresun'daki sel felaketi havadan görüntülendi

Giresun'daki sel felaketi havadan görüntülendi

Günlük burç yorumları nasıl?

Günlük burç yorumları nasıl?

24 Ağustos güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

24 Ağustos güncel altın fiyatları ne kadar oldu?