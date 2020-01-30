Marmaris'te deprem mi oldu? Son dakika Marmaris deprem haberleri..

Marmaris'te deprem mi oldu? sorusu depremi hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremi hissedenler Marmaris'te deprem mi oldu? sorsUuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

SON DAKİKA.. AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 14.21'de Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.