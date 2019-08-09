Marmaris'i karıştıran olay! Interpol devreye girdi

Marmaris'te faaliyet gösteren bir yat kiralama şirketine ait "Ghost 3" isimli yelkenli tekne, 13 Temmuz'da yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandı. Şüpheliler, takip cihazını sökerek bir koydaki sala bağladıkları yatla ortadan kayboldu. Şirket yetkilileri, 19 Temmuz'da kiralama süresi dolmasına rağmen teknenin teslim edilmemesi üzerine yelkenlinin çalındığını anladı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, teknenin Türk karasularından çıkartıldığının belirlenmesi üzerine teknenin bulunması ve şüphelinin yakalanması için İnterpol ile bağlantıya geçti.

Yat kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen, şirketlerinin bünyesindeki Türkiye'nin en modern, kaliteli yat charter teknelerinden birinin çalındığını söyledi.

Çalınan teknelerinin arkasından ciddi bir takip yapıldığını belirten Pekşen, "Çalanların kimliklerini, nerede nasıl organize olduklarını, örgütün büyük bir kısmını biliyoruz. Bugüne kadar yakayı ele vermemişler ama ilk defa bu kadar bilgi toplandı. İnterpol'ün de devreye girmesiyle her yerde tekneyi arıyoruz, mutlaka bulacağız." diye konuştu.

Hırsızlığı Akdeniz'de uzun zamandır konuşulan çok profesyonel bir korsanlık suç örgütünün gerçekleştirdiğini savunan Pekşen, bu suç örgütünün kaçırdığı teknelerin akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

(AA)