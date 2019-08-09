Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5046
  • 6,1657
  • 262.155
  • 99122.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Marmaris'i karıştıran olay! Interpol devreye girdi

Marmaris'i karıştıran olay! Interpol devreye girdi

Marmaris'i karıştıran olay! Interpol devreye girdi

Muğla'da kiralanan kişilerce çalındığı öne sürülen iki milyon dolar değerindeki teknenin bulunması için İnterpol'e bildirimde bulunuldu. Yat kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen, "Çalanların kimliklerini, nerede nasıl organize olduklarını, örgütün büyük bir kısmını biliyoruz. İlk defa bu kadar bilgi toplandı. Bugüne kadar yakayı ele vermemişler" açıklamasını yaptı.

Marmaris'te faaliyet gösteren bir yat kiralama şirketine ait "Ghost 3" isimli yelkenli tekne, 13 Temmuz'da yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandı. Şüpheliler, takip cihazını sökerek bir koydaki sala bağladıkları yatla ortadan kayboldu. Şirket yetkilileri, 19 Temmuz'da kiralama süresi dolmasına rağmen teknenin teslim edilmemesi üzerine yelkenlinin çalındığını anladı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, teknenin Türk karasularından çıkartıldığının belirlenmesi üzerine teknenin bulunması ve şüphelinin yakalanması için İnterpol ile bağlantıya geçti. 

Yat kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen, şirketlerinin bünyesindeki Türkiye'nin en modern, kaliteli yat charter teknelerinden birinin çalındığını söyledi.

Çalınan teknelerinin arkasından ciddi bir takip yapıldığını belirten Pekşen, "Çalanların kimliklerini, nerede nasıl organize olduklarını, örgütün büyük bir kısmını biliyoruz. Bugüne kadar yakayı ele vermemişler ama ilk defa bu kadar bilgi toplandı. İnterpol'ün de devreye girmesiyle her yerde tekneyi arıyoruz, mutlaka bulacağız." diye konuştu. 

Hırsızlığı Akdeniz'de uzun zamandır konuşulan çok profesyonel bir korsanlık suç örgütünün gerçekleştirdiğini savunan Pekşen, bu suç örgütünün kaçırdığı teknelerin akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mutfaktan yemek değil yasak aşk çıkıyor!
'Kısmetse Olur'un gözde çiftinden kötü haber
Hande Erçel'in ünü sınırları aştı
Gupse Özay ve Barış Arduç çifti o iddiaları yalanladı: Öyle bir şey yok
Bizim Hikaye'nin yıldızı Burak Deniz 910 bin liradan oldu

Milli Savunma Bakanı Akar: ´Hedefimiz Adada İstikrarı ve Huzuru Kalıcı Hale Getirmektir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hayat kurtaran bilgiler

Osmanlı tokadı hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler