Marmaris deprem son dakika haberi! Marmaris'te deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Marmaris'te deprem mi oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi..
Marmaris'te deprem mi oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi..
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 16:16'da meydana gelen deprem 57.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER