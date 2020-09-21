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21 Eylül 2020 Pazartesi 16:21 | Son Güncelleme:

Marmaray'da seferler bir süre durdu

Marmaray'da seferler bir süre durdu
DHA

Marmaray seferleri, Kazlıçeşme - Yenikapı arasında bulunan yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu. Çalışmaların ardından seferler normale döndü.

Kazlıçeşme - Yenikapı arasında bulunan yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu.  Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kablodaki patlama yüzünden meydana gelen yangını kontrol altına alıp söndürdü.

MARMARAY SEFERLERİ DURDURULDU

DHA'da yer alan haberde, Kazlıçeşme - Yenikapı arasındaki yüksek gerilim hatlarındaki kablolarda meydana gelen yanma sonucunda Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

VATANDAŞLAR TRENLERDEN TAHLİYE EDİLDİ

Yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama sonrasında ise sefer yapan trenler yolda kaldı. Trenlerin içindeki yolcular, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra tahliye edilmeye başlandı. Yenikapı'da inen yolcular, Sirkeci'ye kadar yürüyerek raylardan çıktı.

"EV SARSILDI"

Patlama sesini duyduktan sonra dışarı çıkan bir vatandaş, "Ben daha yeni çıktım. Sese çıktım. Ev sarsıldı. O derece yüksekti. Doğalgaz herhalde. Biraz evdekiler korktu" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin çalışmasının ardından arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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