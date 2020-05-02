Marmara'nın ulaşım ağı tamamlanıyor: 6. etabın açılışı 21 Aralık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun son etabını 21 Aralık’ta açmayı planladıklarını söyledi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesiminde bulunan Akyazı ilçesindeki şantiye alanında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kesimden oluşan otoyolun toplam uzunluğunun 400 kilometre olduğunu ifade etti.

BEŞ ETABI AÇILDI

Bakan Karaismailoğlu, 73 kilometre uzunluğundaki kesim 6’da çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, “Toplam uzunluğu 400 kilometre ve 6 kesimden oluşuyor. Kınalı-Yassıören-Odayeri ve Odayeri’nden Pendik Kurtköy’e kadar 135 kilometrelik, Mahmutbey Kavşağından Pendik’e kadar, Pendik’ten Gebze Liman Kavşağı ve yine buradan İzmit Kavşağı’na kadar 5’inci kesim. İzmit Kavşağı’ndan kesimin son noktası olan 6’ncı kesim ise Akyazı’da TEM Otoyolu ile buluştuğu kesim. 6’ncı kesim 73 kilometre, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 6 kesimden 5’i açılmış vaziyette” dedi.

TRANSİT GEÇİŞ İMKANI

Bakan Karaismailoğlu, 2020 sonunda çalışmalarını tamamlayacaklarını belirterek şunları kaydetti: “Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık. Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan 6’ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayacağız. Yol bittikten sonra yük araçlarımız, TIR’lar, kamyonların şehir trafiğini ve buradaki insanları etkilemeden transit bir şekilde yüksek standartlara sahip güvenlikli otoyolumuzu inşallah yıl sonunda açmayı planlıyoruz.”

Marmara’yı halka gibi saracak



Marmara Denizi etrafında ring oluşturacak şekilde planlanan üç projeden en önemlisi Kuzey Marmara Otoyolu ile bölge dışından gelen araçların şehir trafiğine karışması engelleniyor. Bunun dışında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içerisinde barındıran Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi de sürüyor. İstanbul-İzmir otoyolu ise geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de açılmıştı.

Altın kolye gibi işliyoruz

Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü ile adeta Marmara Bölgesi ve Marmara Denizi’ni bir altın kolye gibi işlemeye çalıştıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu “Bu yatırımlar, ülkemize vizyon kazandıran büyük yatırımlar” diye konuştu.