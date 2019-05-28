Marmara'da sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: İç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 35°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ÇANAKKALE °C, 29°C Az bulutlu İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu KIRKLARELİ °C, 31°C Az bulutlu

EGE Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 30°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu İZMİR °C, 34°C Az bulutlu MANİSA °C, 36°C Az bulutlu

AKDENİZ Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu HATAY °C, 37°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 32°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 32°C Az bulutlu ÇANKIRI °C, 31°C Az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu SİVAS °C, 29°C Az bulutlu

BATI KARADENİZ Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 30°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu SİNOP °C, 26°C Az bulutlu ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu BAYBURT °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 25°C Az bulutlu TRABZON °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU Az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 22°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu KARS °C, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 31°C Az bulutlu VAN °C, 23°C Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 33°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 34°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 31°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 37°C Az bulutlu ve açık