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Marmara'da sağanak uyarısı

Marmara'da sağanak uyarısı

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinde seyredecek. 

Parçalı, zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

(AA)

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