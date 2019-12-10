Marmara'da korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem İzmir, Bursa, İstanbul ve Manisa'da hissedildi.

İlk depremin hemen ardından 23.24'te 11.28 km derinliğinde büyüklüğü 4.3 olan bir deprem daha meydana geldi.

(AA)