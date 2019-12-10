Marmara'da korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23:24'te aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem İzmir, Bursa, İstanbul ve Manisa'da hissedildi.
İlk depremin hemen ardından 23.24'te 11.28 km derinliğinde büyüklüğü 4.3 olan bir deprem daha meydana geldi.
(AA)