Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8057
  • 6,4437
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Marmara'da korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23:24'te aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem İzmir, Bursa, İstanbul ve Manisa'da hissedildi.

İlk depremin hemen ardından 23.24'te 11.28 km derinliğinde büyüklüğü 4.3 olan bir deprem daha meydana geldi.

(AA)


'Aşkım uğruna dükkan bastım'
Yıllar sonra ekrana dönen Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama!
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin barışması an meselesi!
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
'Ben sette herkesle el eleyim'
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Fatih Sultan Mehmet’in 1455 yılında İstanbul’

Gece Kulübü Değil, Fatih´in Emaneti Haliç Tersanesi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Doktorlar dizisi oyuncularının şimdiki hallerine bir bakın! O ismi gören tanıyamıyor

İşte 2019'da Twitter'a damgası vuran isimler