Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi...

İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Marmara'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Marmara'da saat 19.52'de 4,1 şiddetinde deprem oldu! Depremin derinliğinin 10.3 kilometre olduğu açıklandı. Deprem İstanbul, Yalova ve Marmara'daki çeşitli illerde de hissedildi.

Son dakika deprem haberleri;

Marmara saat 20.04'de ikinci kez sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 3.3, derinliği ise 5.2 km.

Marmara Saat 20.09'de 3. kez sallandı. Yalova açıklarında meydana gelen depremin şiddeti 3.4 derinliği ise 4.6 km olarak açıklandı.

OKAN TÜYSÜZ: 5.8'LİK DEPREMLE İLGİSİ YOK

Bir televizyon kanalında canlı yayınına bağlanan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem ile ilgili soruları yanıtladı. Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 4,0 büyüklüğündeki depremin 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ile ilişkisi olmadığını bildirdi. Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen depremin 17 Ağustos 1999'daki depremin fay hattında kırıldığını ve artçı sarsıntıların devam ettiğini sözlerine ekledi.

REVİZE DEPREM NEDİR?

Revize deprem; gerçekleşen depremin değerlendirmesi yapıldıktan sonra daha net olarak hesaplanmış sonuca denir.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Dünyanın en büyük doğal afetleri arasında yer alan depremlerden sonra aynı bölgede artçı depremler meydana gelir. Artçı deprem ana depremden sonra gelen hafif depremdir. Artçı sarsıntılar ana depremin oluştuğu merkezde gerçekleşir fakat daha düşüktür. Artçı deprem ana deprem sonrası 2 ila 3 ay devam edebilmektedir. Küçük sarsıntılar şeklinde olan deprem giderek şiddetini daha da kaybederek seyrekleşir.