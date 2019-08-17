Marmara fayını 7/24 gözlemliyoruz 

Asrın felaketinin 20. yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener önemli açıklamalarda bulundu: “Türk-Japon ortaklığındaki 5 yıl süren projeyle, Türkiye’ye özel üretilen deniz tabanı sismometre cihazları Marmara Denizi’nin tabanına yerleştirildi. Türkiye’de ilk kez tarafımızdan denizin 1200 metre derinliğinde fayın göbeğine kurulan deniz tabanı sismometreleriyle 7 gün, 24 saat fayı izliyoruz."

Fay parçalı bir yapı

Yer kabuğu hareketini jeodezik yöntemle GPS tekniğiyle izleyebildiğimiz için aslında fayın üzerinde ne kadarlık bir enerji biriktiğini bilebiliyoruz. Fay belli, biriken enerji var. Büyüklüğünü biliyoruz. Bilemediğimiz tek şey zamanı.Büyüklüğü 7’nin üstünde bir veya birkaç deprem yaşayabiliriz. Fay parçalı bir yapı. Bilim insanı için 7,2 ile 7,3 arasında deprem olmasının çok büyük bir farkı olabilir. Toplumu ilgilendiren kısım, 7,2’lik depremle hiçbir şey olmayacak da 7,3 ile felaket mi olacak, hayır. 7 ve üzerindekiler yıkıcı depremlerdir.”

Fırtına öncesi sessizlik

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı yaptı. “İstanbul deprem bekliyor” diyen Görür şunları söyledi: “Bu bulunduğumuz zamanı fırtına öncesi sessizlik diye algılayabiliriz. 1999 depremleri Marmara’nın altındaki fayı dolayısıyla kabuğu tetikledi. Günün birinde kırılacak. Yer bilimciler olarak, 1999 depremlerinden sonra 30 yıl içinde en az 7 büyüklüğünde depremin olacağını ilan ettik. İstanbul’da da alarm verdik. Ama depremi 2 yıl içinde unuttuk. istanbul'da risk haritaları çıkarılmalı, her bir ilçe için ölçüm yapılmalı."

45 saniye ile Türkiye’nin en uzun gecesi

8 ilde 17 bin 840 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı.

244 bin 383 bin ev ve işyeri hasar gördü.

Ulaştırmadan üretime milyarlarca TL’lik zarar oluştu.

1186 işyeri 657.9 milyon TL zarar etti.

TÜPRAŞ, TÜVAŞAŞ; İGSAŞ, PETKİM, TZDK, SEKA üretime ara verdi.

621 ahır, 39 kümes 2 balık tesisinde oluşan hasarda 327 büyükbaş hayvan, 45 küçük hayvan, 493 bin 170 kümes hayvanı ve 154 bin 500 balığın telef olduğu kaydedildi.