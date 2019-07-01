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Marmara Denizi'yle ilgili korkutan açıklama

Marmara Denizi'yle ilgili korkutan açıklama

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Marmara’da ışık geçirgenliği 2 metreye kadar düştü. Karadeniz ise avcılığın tehdidi altında. Denizlerimiz için ulusal seferberlik ilan etmemiz gerekiyor” dedi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) 1 Temmuz’da kutlanan Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla denizlerimizdeki tehditleri sıraladı. Denizlerimiz için ulusal seferberlik ilan etmemiz gerektiğini söyleyen TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk,Karadeniz’in avcılığın tehdidinde olduğunu, aşırı kirlenen Marmara’da ise ışık geçirgenliğinin 2 metreye kadar düştüğünü söyledi.

KARADENİZ'DE AVCILIK
 
Öztürk, Türkiye denizlerinin giderek artan ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, “Bunlar kara kökenli kirlenme, aşırı avcılık, kıyıların tahribi, yabancı türlerin girişi ve başlı başına bir tehdit olan iklim değişikliği... Bir yarımada olan ülkemiz bu tehditlere kayıtsız kalamaz. Ulusal bir seferberlik gerekiyor. Karadeniz’de arıtma eksikliği ve katı atıkların denize atıldığını görüyoruz. Yasadışı ve aşırı balıkçılık canlı kaynaklarımızı tüketiyor. Hedef dışı avcılık azaltılmalı. Balıkçılığımızın kalbi Karadeniz’de koruma alanı yok” dedi.
 
"MARMARA'DA IŞIK KALMADI"
 
Bir ülkeye ait tek deniz olan Marmara Denizi’nde çözünmüş oksijen eksikliği nedeniyle hidrojen sülfür gazının oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk, ışık geçirgenliği hakkında da uyardı: “1985’te ışık geçirgenliği 15 metreydi, günümüzde 2 metre. Marmara’da canlı kaynaklarının stokları yıprandı ve deniz gıda güvenliğimiz tehdit altına girdi. Marmara’da ticaret gemilerinde balast suyu değişiminin durdurulması şart. Marmara korunmayı bekliyor, böylece Karadeniz ve Ege Denizi de iyileşecek. Her
 
AKDENİZ'DE BETONLAŞMA
 
Ege ve Akdeniz’deki temiz kıyı ve deniz imajının kirlilik ve betonlaşma nedeniyle bitmek üzere olduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi: “Türkiye’nin 28 ili, 196 ilçesi deniz kıyısında. Artan evsel atıklarla ekosistem geri dönülmez bir şekilde hasar görmekte. Evsel atıkların tam olarak bertaraf edilmesi için gerekli yatırımların yapılması şart. Ege ve Akdeniz kıyılarımızda gemi kökenli kirlenmenin önlenmesi için ‘Mavi Kart’ uygulaması gözden geçirilmelidir.”
 
PLASTİK ATIKLARA DİKKAT
 
Denizlerin en derin noktalarında bile plastik atıklar olduğunu belirten Öztürk, “Tek kullanımlık plastiklerin kullanımı sınırlandırılmalı. Denizlerimize yerleşen yabancı deniz canlılarının yayılımında kirlenmenin etkisi var. Deniz ulaşımının ve toplu taşımanın özendirilmesiyle karbon ayak izimiz azalacaktır. Deniz araştırmalarına daha fazla bütçe ayrılmalı ve öncelikli destek kapsamına alınmalıdır. Denizlerini bilmeyen bir ülke denizlerini koruyamaz” dedi.
 

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