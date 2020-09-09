Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! Marmara Denizi'nde saat 00.57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Tekirdağ ve birçok çevri ilde hissedilen deprem AFAD'ın verilerine göre 9.91 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak paylaştı. Deprem Terkidağ başta olmak üzere İstanbul ve birçok çevre ilde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyada korkularını dile getirirdi.

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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.