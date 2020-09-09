Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi
Son dakika deprem haberi Marmara Denizi'nde gerçekleşti. Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında saat 00.57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem 9.91 km derinlikte oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak paylaştı. Deprem Terkidağ başta olmak üzere İstanbul ve birçok çevre ilde hissedildi.
Marmara'da korkutan deprem! Marmara Denizi'nde saat 00.57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Tekirdağ ve birçok çevri ilde hissedilen deprem AFAD'ın verilerine göre 9.91 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak paylaştı. Deprem Terkidağ başta olmak üzere İstanbul ve birçok çevre ilde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyada korkularını dile getirirdi.
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.