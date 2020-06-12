Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8367
  • 7,75
  • 381.157
  • 109154
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor
12 Haziran 2020 Cuma 11:29 | Son Güncelleme:

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak bekleniyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen yerlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların öğleden sonra Kırklareli ve Sakarya çevreleri ile Edirne’nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış beklenen yerlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

(AA)

Gıdada büyük hile! 69 firma 136 üründe sahtecilik yaptı
İçişleri'nden asılsız iddialara net cevap!
Emlak Konut - Advertorial
Batman Valisi isyan etti: Başka çare kalmadı
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Ayasofya'da son durum ne?

Ayasofya'da son durum ne?

Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynuyorlar

Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynuyorlar

Tolgahan Sayışman'dan örnek davranış! Pandemi sürecinde ki

Tolgahan Sayışman'dan örnek davranış! Pandemi sürecinde kiracılarına böyle destek verdi

Google'ın kamerasına yakalanan Türklerin ilginç görünt�

Google'ın kamerasına yakalanan Türklerin ilginç görüntüleri