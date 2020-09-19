Marmara Bölgesi için parçalı bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü son tahmin ve değerlendirmelerini açıkladı. Yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsin normalleri civarında seyredecek. Diğer yandan bölgede parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgar nedeniyle olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.