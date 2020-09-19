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19 Eylül 2020 Cumartesi 10:40 | Son Güncelleme:

Marmara Bölgesi için parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi için parçalı bulutlu hava bekleniyor
AA

Meteoroloji'den yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü son tahmin ve değerlendirmelerini açıkladı. Yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsin normalleri civarında seyredecek. Diğer yandan bölgede parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgar nedeniyle olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

<p>EDİTÖR: Eda Cabul</p>

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