Markette 'sıralı' alışveriş dönemi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

SALGIN ENGELLENECEK



Bu nedenle devletin tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulduğu ve uyulması gereken kuralların vatandaşlarla paylaşıldığı hatırlatıldı.

İşte genelgenin detayları:

• İl ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

• Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar, idari bürolar ve benzerleri hariç müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın 10’da 1’i kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

MÜŞTERİ SAYISI SABİT



• Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

• Market içinde belirlenen sayıda müşteri varsa içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

• Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafeyle beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.

