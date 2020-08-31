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  3. Markette dehşet anları: Önce üzerlerine yürüdü sonra yumrukla saldırdı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:57 | Son Güncelleme:

Markette dehşet anları: Önce üzerlerine yürüdü sonra yumrukla saldırdı

İHA

Sancaktepe'de bir markete müşteri olarak girdiği iddia edilen kişi, markette çalışan kadın çalışanlara yumruklarla saldırdı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Markete müşteri olarak girdiği iddia edilen bir kişi, marketteki kadın çalışanlara art arda yumruklarla saldırdı.

İHA'da yer alan habere göre, Sancaktepe'te gerçekleşen olayda iki market çalışanıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan saldırganın saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan görüntülerde diğer market çalışanları ve müşterilerin saldırganı engellemeye çalıştığı görülüyor.

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