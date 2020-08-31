Markette dehşet anları: Önce üzerlerine yürüdü sonra yumrukla saldırdı

Markete müşteri olarak girdiği iddia edilen bir kişi, marketteki kadın çalışanlara art arda yumruklarla saldırdı.

İHA'da yer alan habere göre, Sancaktepe'te gerçekleşen olayda iki market çalışanıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan saldırganın saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan görüntülerde diğer market çalışanları ve müşterilerin saldırganı engellemeye çalıştığı görülüyor.