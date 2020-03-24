Marketler ve bakkallar saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkal açılış ve kapanış saatleri!

Corona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Bu genelge marketler ve bakkların çalışma saatleri ile ilgiliydi. Bunun üzerine vatandaşlar “Marketler ve bakkallar saat kaçta kapanıyor?” aramasını yapmaya başladı. Detaylar haberimizde...



MARKETLER VE BAKKALLAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler ve bakkallar İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karara göre saat 09.00’da açılacak ve saat 21.00’de kapanacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek

Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.