Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? Market ve bakkallar saat kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri!
Son Dakika Haberleri.. Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında 23-24-25 ve 26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Ramazan ayının da yaklaşması nedeniyle market ve bakkal çalışma saatleri de bu bağlamda araştırılmaya başladı. Peki, Bakkallar ve marketler saat kaçta kapanıyor? İşte yeni genelge...
MARKETLER VE BAKKALLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi.
Genelgeye göre, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 ve 22 Nisan günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.
23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız