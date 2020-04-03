Marketler kaçta açılıyor? Marketlerin çalışma saatleri kaç? İşte açılı saatleri..

Marketlerin çalışma saatleri kaç? sorusu yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Yaşanan koronavirüs salgının sonrası marketlerin açılış ve kapanış saatleri ve marketlerde bulunan müşteri sayısında da azalmaya gidilecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge 81 ilde faaliyet gösterecek. Peki ,marketler kaçta açılıyor? Ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler konuyu ilgiyle takip ediyor. Market çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MARKETLERİ KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda sabah saat 09:00'da açılacak ve 21:00'da kapatılacak. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek

Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.