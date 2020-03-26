Market çalışma saatleri nedir? Marketlerin açılışı ve kapanış saatleri nedir? İşte yeni saatler!

Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? sorusu ilgiyle takip edilen konular arasında yerini koruyor. Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de çeşitli önlemler alınıyor. Konu ile ilgili bir gelişme ise marketlerin çalışma saatleri hakkında oldu. Market çalışma saatlerinden düzenlemeye gidildi. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarını merak ettiği market açılış ve kapanış saatleri haberimizde.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Marketler, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda sabah saat 09:00'da açılacak ve 21:00'da kapatılacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek

Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.