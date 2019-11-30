'Markayı güvenilirlik ayakta tutar'

ATO Congresium Sergi ve Kongre Sarayı’ndaki buluşmada AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Medyada Marka Olmak, Korumak ve Sürdürmek” başlıklı oturumda izleyicilerle bir araya geldi. Medyada marka olmanın haberde güvenilirlikle ilişkili olduğunu anlatan Kartoğlu, “Gazeteci olayı sadece objektif olarak değil, 360 derece tüm yönleriyle görerek ele almalı. Markayı ayakta tutan doğru ürün ve güvenilirliktir. Sosyal medyanın bu kadar çok habere erişim sağlaması ve bunu kolaylaştırması manipülasyonları da artırıyor. Medya hem kurumsal hem de bireysel haberci olarak güvenilirliği her zamankinden fazla test ediyor. Geleceğin haberciliğinde bireysel ‘marka’ları daha fazla göreceğiz” dedi.

HER ŞEY KALIPLAŞTI

Müderrisoğlu ise medyada marka değeri oluşturmak ve sürdürmenin rekabetçi ortamda dayanıklılık gerektirdiğini belirterek, “Her şeyi standartlaştırmaya, kalıba dökmeye çalışıyoruz. Bunun yerine marka değerleri ile bütünleşip ne kadar farklılaşırsanız o ölçüde markanızı da kuvvetlendirirsiniz” diye konuştu.