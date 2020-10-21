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21 Ekim 2020 Çarşamba 23:58 | Son Güncelleme:

Markar Esayan'a veda

Markar Esayan'a veda

Akşam yazarı, AK Parti Milletvekili Markar Esayan için bugün Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Esayan, Şişli'de Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve yazarımız Markar Esayan bugün toprağa verilecek. Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde, saat 14.00’da tören düzenlenecek. Feriköy Ermeni Kilisesi Morgu’na kaldırılan Esayan’ın naaşının kiliseye getirilmesinin ardından devlet protokolü uygulanacak. Törene Esayan’ın yurtdışında yaşayan yakınlarının da katılacağı öğrenildi. Tören sonrası Esayan, 15.30’da Şişli’deki Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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