Markar Esayan'a veda

AK Parti İstanbul Milletvekili ve yazarımız Markar Esayan bugün toprağa verilecek. Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde, saat 14.00’da tören düzenlenecek. Feriköy Ermeni Kilisesi Morgu’na kaldırılan Esayan’ın naaşının kiliseye getirilmesinin ardından devlet protokolü uygulanacak. Törene Esayan’ın yurtdışında yaşayan yakınlarının da katılacağı öğrenildi. Tören sonrası Esayan, 15.30’da Şişli’deki Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.