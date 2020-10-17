Markar Esayan için perşembe günü tören düzenlenecek

Ermeni Patrikhanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esayan için 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde tören düzenlenecek. Feriköy Ermeni Kilisesi Morgu’na kaldırılan Esayan’ın naaşı kiliseye getirildikten sonra devlet protokolü uygulanacak. Cenazeye Esayan’ın yurtdışında yaşayan yakınları da katılacak. Tören sonrası Esayan, saat 15.30’da Şişli’deki Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cenazeyle ilgili detaylı program yarın netleşecek.