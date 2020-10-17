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17 Ekim 2020 Cumartesi 21:42 | Son Güncelleme:

Markar Esayan için perşembe günü tören düzenlenecek

Markar Esayan için perşembe günü tören düzenlenecek

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili ve AKŞAM Gazetesi Yazarı Markar Esayan'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu.

Ermeni Patrikhanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esayan için 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde tören düzenlenecek. Feriköy Ermeni Kilisesi Morgu’na kaldırılan Esayan’ın naaşı kiliseye getirildikten sonra devlet protokolü uygulanacak. Cenazeye Esayan’ın yurtdışında yaşayan yakınları da katılacak. Tören sonrası Esayan, saat 15.30’da Şişli’deki Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cenazeyle ilgili detaylı program yarın netleşecek.

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