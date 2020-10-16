Markar Esayan hayatını kaybetti... Markar Esayan kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan hayatını kaybetti... TBMM XXV, XXVI ve XXVII. Dönem İstanbul AK Parti milletvekili Markar Esayan Türk yazar, gazeteci ve siyasetçidir. 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Esayan İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) tarafından "2013 Yılı Türkiye-Ermenistan Gazetecilik Ödülü"ne değer görülmüştür.



MARKAR ESAYAN KİMDİR?

Markar Esayan 4 Şubat 1969 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Ermeni kökenli olan Markar Esayan Türk gazeteci, siyasetçi ve yazardır. İlköğretimi Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde bitiren Esayan 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı.

1997 yılından itibaren aralıklarla yazdığı Agos gazetesinde 2001 yılından itibaren “Dar Kapı” başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) tarafından "2013 Yılı Türkiye-Ermenistan Gazetecilik Ödülü"ne değer görüldü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı. Hilal TV kanalında Hilal Kaplan ve Bekir Berat Özipek ile hazırladıkları "Gayriresmî" isimli tartışma programı, 2011 Yılı Medya Etik Ödülü'nü kazandı.

Taraf gazetesi yayın koordinatörlüğü ve aynı gazetede köşe yazarlığı görevinde bulunan Esayan, gazetede geçici olarak genel yayın yönetmenliği de yaptı. Kısa süreli olarak Akşam ve Star gazetelerinde de yazmıştır. Serbestiyet.com'da da yazıları bulunmaktadır. 21 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Yeni Şafak gazetesinde yazmaktadır.

Markar Esayan'ın ilk romanı, “Şimdinin Dar Odası” 2004 yılında İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü’nü aldı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci romanı "Karşılaşma" ise Ekim 2007'de okuyucularla buluştu.

TBMM XXV, XXVI ve XXVII. Dönem İstanbul AK Parti milletvekilidir. 2018 yılı itibarıyla TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekilidir.

Esayan 51 yaşındaydı.