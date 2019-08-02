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Marifetli bacanak

Marifetli bacanak

Eş, dost, akraba kontenjanına 'münferit yanlış' diyerek karşı çıkan Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'nın bacanağı İmamoğlu tarafından İBB Hukuk Müşavirliğine atandı.

ERCAN ÖZTÜRK

CHP’li belediyelerdeki akraba atamalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. CHP’deki eş-dost atamalarına en sert tepkiyi CHP Parti Örgütü ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı vererek “Genel merkezimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. 31 Mart’ta söylemiş olduğumuz tüm sözlerimizin arkasındayız. Münferit yanlışlar olabilir. Bunlar, CHP Genel Merkezi tarafından gerekli uyarılar yapılarak düzeltilecek, düzeltiliyor” dedi. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Burası eş-dost, akraba yeri değil. Çok netiz bu konuda taviz yok” diyerek duruma tepki gösterdi. Ancak iki isim de İBB’ye hukuk müşaviri olarak atanan Eren Sönmez’i görmezden geldi. 

Hiç avukatlık yapmadı

1987 doğumlu olan Eren Sönmez, 2011’de Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Maltepe Belediyesi’nde işe başladı. Bir gün bile avukatlık yapmadan belediyede işe yerleştirilen Sönmez, bir süre sonra da Hukuk İşleri Müdürü yapıldı. Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasının ardından ise Sönmez, hukuk müşaviri olarak atandı. Sönmez’in Oğuz Kaan Salıcı’nın bacanağı olduğu öğrenildi. Salıcı’nın eşiyle Sönmez’in eşinin kuzen olduğu ortaya çıktı.

Bir skandal da Sarıyer’den

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ağabeyi Halil Genç’in eşi Mebrure Genç’i belediyede danışman yaptı. Ayrıca komşusu ve akrabası olan emlakçı Tezcan Çayoğlu da Genç’in danışmanı olarak görev yapıyor. Uzun süredir belediyede danışmanlık yapan Genç’in çok sayıda akrabası da belediyede çeşitli birimlerde işe yerleştirildi. Genç’in yardımcılarından Hüseyin Coşkun da kendisine bağlı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne eşi Filiz Coşkun’u getirdi. 

 

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