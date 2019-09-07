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Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı

Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit haberinin ardından emniyet güçleri harekete geçti. Mardin Valiliği, PKK'ya operasyon başlatıldığını belirtirken vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısında bulundu.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ve Ömerli ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bugün saat 14.00 itibarıyla Nusaybin ilçesinin kırsal alanında bulunan Büyükkardeş ve Küçükkardeş Mahalleleri ve Ömerli ilçesinin kırsal alanında bulunan Sulakdere ve Duygulu mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği kaydedildi.

AA

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