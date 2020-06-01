Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8013
  • 7,5752
  • 380.61
  • 106870
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
01 Haziran 2020 Pazartesi 10:03 | Son Güncelleme:

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri.. Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alandaki terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam ederken, iş birlikçilerine yönelik çalışmalar da sürüyor.

Geçen yıl Derik ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen, turuncu listede yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu "Karker Deşti" kod adlı Servet Demir'in de bulunduğu 4 teröriste yardım ve yataklık edenlere yönelik bazı adreslere operasyon yapıldı.

Suriye'den kuryeler aracılığıyla getirilen silah ve mühimmatları Çataltepe Mahallesi'nde araziye gizleyerek örgüt mensuplarına ulaştırdıkları gerekçesiyle H.B, A.Ö, B.Ö, N.D, M.N.D, İ.H.T, A.T, Y.Ç. ve E.A. gözaltına alındı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Normalleşme sabahında İstanbul böyle görüntülendi
ASELSAN'dan bir ilk! Terör, kriz ve doğal afet durduramayacak
Gerilim tırmanıyor: Ukrayna istedi, İran reddetti
Bir ay sonra bir ilk... Başladı!
Beyaz Saray önünde çatışma!
İmam Hatip Liseli genç, internetten tanıştığı Şilili kadının Müslüman olmasına vesile oldu

İmam Hatip Liseli genç, internetten tanıştığı Şilili kadının Müslüman olmasına vesile oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Burak Yılmaz ve İstem Atilla ikinci kez nikah masasına oturuyor!

Beklenen gün geldi! İşte 'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı' izleyiciyle buluşacak