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  3. Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler sağ yakalandı

Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler sağ yakalandı

Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler sağ yakalandı

Mardin'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist sağ ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK üyesi olmak suçlarından aranan ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen ekipler, eve gizlendikleri tespit edilen N.D. ile Ö.E. Derik'te, Suriye uyruklu A.A ise Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. N.D. ile Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Suriye uyruklu A.A'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

(DHA)


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